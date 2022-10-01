Итальянская компания Eni перестала получать российский газ

Итальянская компания Eni с 1 октября перестала получать российский газ.

"Газпром" предупредил нефтегазовую группу, что не сможет обеспечить поставки газа, потому что его невозможно транспортировать через Австрию.

Уточняется, что в настоящее время в "Газпроме" пытаются решить проблему совместно с итальянским покупателем.

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