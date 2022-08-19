Состояние воздуха в Москве после смога осталось в пределах нормы

Состояние воздуха в Москве после смога, который возник из-за пожаров в Рязани, остается в пределах нормы. Новых сообщений о запахе гари от москвичей не поступало. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

По состоянию на 15:00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, рассказали специалисты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.