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14 января, 09:30

Экология

Новости регионов: фигура рыцаря на дне Байкала вызвала споры

Новости регионов: фигура рыцаря на дне Байкала вызвала споры

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В Иркутской области на дне Байкала обнаружили фигуру рыцаря, установленную членами одного из дайвинг-клубов. Пользователи сети обеспокоены влиянием арт-объекта на экологию. Проверку начали природоохранная прокуратура и местные власти.

В Якутске работает выставка-косплей, где представлены более 100 персонажей из кино, мультфильмов и видеоигр. Средства от продажи билетов направят на открытие мастерской в Москве.

На Алтае завершился чемпионат края по танцевальному спорту. Участники соревновались в стандартной, латиноамериканской программах и двоеборье. Победители получили шанс выступить на первенстве Сибирского федерального округа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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