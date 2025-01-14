Новости регионов: фигура рыцаря на дне Байкала вызвала споры

В Иркутской области на дне Байкала обнаружили фигуру рыцаря, установленную членами одного из дайвинг-клубов. Пользователи сети обеспокоены влиянием арт-объекта на экологию. Проверку начали природоохранная прокуратура и местные власти.

В Якутске работает выставка-косплей, где представлены более 100 персонажей из кино, мультфильмов и видеоигр. Средства от продажи билетов направят на открытие мастерской в Москве.

На Алтае завершился чемпионат края по танцевальному спорту. Участники соревновались в стандартной, латиноамериканской программах и двоеборье. Победители получили шанс выступить на первенстве Сибирского федерального округа.

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