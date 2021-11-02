Главы государств начали обсуждение изменения мирового климата на конференции в Глазго

120 глав государств начали обсуждение изменения мирового климата на конференции в Глазго. Во вторник, 2 ноября, к участникам по видеосвязи обратится Владимир Путин. Сообщается, что его выступление будет касаться проблем вырубки леса.

Глобальное потепление стремительно захватывает Россию. Среднегодовая температура в стране растет быстрее общемировой. По данным метеорологов, Москва за последние 10 лет на 1 градус приблизилась к Каиру и на пол-градуса к Пекину. Теплее становится во всех регионах страны, и последствия этого процесса могут быть самыми разными.