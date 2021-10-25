В Европейском региональном бюро ВОЗ поблагодарили Собянина за защиту окружающей среды

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергея Собянина поблагодарили за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды в Европейском региональном бюро ВОЗ. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он также обратил внимание на стремление к консолидации усилий в условиях пандемии.
"Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Вместе со странами, которые присоединились к сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году", – заявил Клюге во время открытия заседания сети ВОЗ, которое проходило в Москве.
Клюге добавил, что обмен опытом делает страны сильнее в решении проблем экологии.
Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил, что в Москве за 10 лет более чем в два раза улучшилось качество воздуха.
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