Москвичи выстроились в очередь за бургерами и картошкой фри. Любители фастфуда, которые соскучились по "Макдональдсу", устроили столпотворение на Ленинградском вокзале.

Люди говорят, что постоять в такой очереди совсем не проблема. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.