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Общество

Московских водителей предупредили о полном перекрытии Садового кольца

Московских водителей предупредили о полном перекрытии Садового кольца

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Ограничения на Садовом кольце будут вводить с 07:00 21 мая. Причиной станут велогонка "Садовое кольцо" и "Весенний велофестиваль".

Как сообщает Дептранс, открывать Садовое будут по мере того, как велосипедисты пройдут очередной отрезок. Кроме того, временно не будет движения машин по Мясницкой – с 07:00.

В 13:00 и до конца фестиваля перекроют участок Каланчевской от метро "Красные ворота" до "Комсомольской". Для машин закроют и проспект Академика Сахарова (до 16:30), а также улицу Маши Порываевой (до 17:00).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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