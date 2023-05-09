Квесты, лекции, мастер-классы: что приготовили музеи и парки Москвы к 9 Мая

В честь Дня Победы в столичных музеях и парках пройдет множество мероприятий: концерты, театральные постановки, лекции и мастер-классы. Подробнее – в материале Москвы 24.



Музей Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

9 мая вход в Музей Победы будет бесплатный (исключение – экспозиция "Подвиг народа" и "Битва за Москву").

С 12:00 до 16:00 там будет проходить акция "Судьба вела к Победе": перед Залом Славы откроется художественный объект – большая карта СССР, где посетители смогут отметить места боевого пути своих родственников.

С 13:00 артисты театра и студенты театральной студии Табакова исполнят литературные и музыкальные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Также с 14:00 до 19:00 в разных залах музея будут проходить праздничные концерты.



Центральный музей Вооруженных сил РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Васильев Роман

С 10:00 в музее будут транслировать парад Победы на Красной площади, а с 10:00 до 16:00 там пройдет квест "Служу Отечеству". Посетители смогут собрать и разобрать автомат, исполнить военную песню, поучаствовать в мастер-классе по рисованию.

С 12:00 до 13:00 перед входом в музей с праздничной программой выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе. С 13:00 до 14:00 оркестр будет исполнять военные композиции.

Вход в музей 9 мая будет бесплатным.



Музей героев Советского Союза и России

У памятника по адресу Большая Черемушкинская, дом 17, где увековечены имена рабочих Черемушкинского керамического завода, погибших во время ВОВ, состоится церемония возложения цветов (начало в 10:00).

С 12:00 там пройдет литературно-музыкальная постановка молодых артистов, которые прочитают стихотворения о войне и фрагменты фронтовых дневников.

Кроме того, гости смогут поучаствовать в интерактивной лекции о строительстве долговременных огневых точек и сами собрать макет ДОТ. Начало в 13:00.



ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В День Победы гости Выставки смогут принять участие в церемонии возложения цветов в центрах Республики Молдова (павильон № 10), Республики Казахстан (павильон № 11), Азербайджанской Республики (павильон № 14) и Республики Беларусь (павильон № 18). Начало акции в 12:00.

С 12:00 до 20:00 на ВДНХ пройдут выступления артистов фронтовых бригад около арки Главного входа, перед павильоном № 1, у фонтана "Дружба народов" и на других площадках.

В это же время на площади Промышленности посетителей ждет программа-реконструкция "Живые картины": актеры превратят площадь в московский двор довоенных времен, где будет множество игр, мастер-классов, выступлений.

На "Городской ферме" ВДНХ каждый час с 11:00 до 17:00 будут читать лекции о помощи животным во времена ВОВ. Ведущий расскажет о малоизвестных подвигах людей, которые спасали своих питомцев. Параллельно с этим аниматоры будут проводить квесты по ориентированию на местности. Также гости смогут попробовать гречневую кашу с тушеной говядиной от шеф-повара.



"Московская весна"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, в рамках фестиваля "Московская весна – 2023" в разных районах столицы для гостей приготовили целый цикл мероприятий "Спасибо ветеранам". Например, в Парке Горького, на улицах Адмирала Руднева, Городецкой пройдут пленэры, где дети смогут нарисовать картинки, посвященные Дню Победы.

На других площадках можно будет написать послание ветерану, получить письмо-треугольник с рассказом о герое, чьим именем названы близлежащие улицы, и не только. Программа и список всех фестивальных точек доступны по ссылке.