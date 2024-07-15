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15 июля, 07:00

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Москвичам представили культурную программу на 15 июля

Москвичам представили культурную программу на 15 июля

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Для жителей столичного региона составили программу мероприятий на понедельник, 15 июля. В нее вошли фестиваль, Музейная неделя, выставка и вечер танго. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" до 21 июля будет идти фестиваль "Дачное Царицыно". Тем временем стартовала Московская музейная неделя, на протяжении которой для горожан и гостей столицы посещение музеев будет бесплатным.

Кроме того, с 13 по 21 июля в "Аптекарском огороде" будет идти экспозиция "Садовый калейдоскоп", а в "Музеоне" 15 июля состоится "Вечер танго". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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