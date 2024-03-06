Жителям столицы представили культурную программу на 6 марта

Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в среду, 6 марта. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

Так, в Московском международном доме музыки покажут "Пеппи Длинный чулок", в Московском театре Мюзикла – "Тест на любовь", а в библиотеке-читальне имени Тургенева пройдет литературно-музыкальный фестиваль "Судьба России". Кроме того, можно сходить на концерт музыки Эйнауди в Концертный зал имени Архиповой.

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