Москвичам представили культурную афишу на 1 июля. Так, на сцене РАМТа начинается ежегодный марафон классического балета – "Летние балетные сезоны". Откроют его гастроли Марийского академического театра оперы и балета имени Сапаева.

Кроме того, в Москве 1 июля состоится вручение Национальной премии кинематографических искусств "Ника". На церемонии отметят лауреатов за 2022 и 2023 годы.

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