27 апреля, 08:45Экономика
Иностранные бренды готовятся к возвращению на российский рынок
Десятки иностранных брендов, ранее покинувших Россию, вновь регистрируют свои товарные знаки и готовятся возобновить работу. Многие из них все это время продолжали оплачивать аренду помещений, чтобы облегчить возвращение.
Однако вернуться будет непросто – за время их отсутствия российские компании укрепили свои позиции. При этом возвращение брендов потребует соблюдения новых правил: локализация производства, передача технологий и выполнение финансовых обязательств.
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