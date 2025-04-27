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27 апреля, 08:45

Экономика

Иностранные бренды готовятся к возвращению на российский рынок

Иностранные бренды готовятся к возвращению на российский рынок

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Десятки иностранных брендов, ранее покинувших Россию, вновь регистрируют свои товарные знаки и готовятся возобновить работу. Многие из них все это время продолжали оплачивать аренду помещений, чтобы облегчить возвращение.

Однако вернуться будет непросто – за время их отсутствия российские компании укрепили свои позиции. При этом возвращение брендов потребует соблюдения новых правил: локализация производства, передача технологий и выполнение финансовых обязательств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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