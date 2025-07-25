Столичные бренды увеличили доходы благодаря проекту "Сделано в Москве"

Столичные бренды за последние полгода заметно увеличили свои доходы благодаря проекту "Сделано в Москве". Особым спросом пользуются их одежда, аксессуары и косметика.

Все это теперь легко можно найти на многочисленных выставках и форумах, которые для предпринимателей организует город. В рамках проекта "Лето в Москве" для столичных брендов открылись 12 арт-павильонов и "Зеленый маркет" на Болотной площади.

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