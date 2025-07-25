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25 июля, 23:45

Экономика

Столичные бренды увеличили доходы благодаря проекту "Сделано в Москве"

Столичные бренды увеличили доходы благодаря проекту "Сделано в Москве"

Компания Mars сообщила, что пытается договориться с ретейлерами о поставках

Эксперты объяснили возможное исчезновение батончиков Mars с полок магазинов

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Московский ТЦ "Авиапарк" выставили на продажу

Продукция Mars исчезнет с полок "Пятерочки" и "Перекрестка"

Компания Х5 отказалась отгружать продукцию Mars в магазины своих торговых сетей

"Сделано в Москве": косметика для волос Sekta

"Время новых": домашний текстиль Coza

"Время новых": свечи Unification love

Столичные бренды за последние полгода заметно увеличили свои доходы благодаря проекту "Сделано в Москве". Особым спросом пользуются их одежда, аксессуары и косметика.

Все это теперь легко можно найти на многочисленных выставках и форумах, которые для предпринимателей организует город. В рамках проекта "Лето в Москве" для столичных брендов открылись 12 арт-павильонов и "Зеленый маркет" на Болотной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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