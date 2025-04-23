23 апреля, 12:30Экономика
Zara и другие зарубежные бренды рассматривают возвращение на российский рынок
Ряд популярных зарубежных брендов, включая Zara, Bershka и Stradivarius, рассматривают возможность возвращения в Россию. Компании начали подготовку к перезапуску магазинов, однако условия возврата остаются сложными.
Необходимо пройти юридические процедуры, а также заново выстроить логистику и вернуть доверие покупателей. По мнению экспертов, сделать последнее будет непросто.
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