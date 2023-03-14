12:45Экономика
Новые вывески появились у бывших магазинов Mothercare в России
У бывших магазинов Mothercare в России появились новые вывески. Теперь точки называются Motherbear.
Фотографии с новыми вывесками прислали телезрители из Королева. Сообщается, что у перезапустившейся компании много офлайн-магазинов в крупнейших московских ТЦ: "Авиапарк", "Афимолл", "Европейский". Вещи также продают на официальном сайте.
Компания объявила о своем уходе с российского рынка почти год назад. В ноябре активы выкупила российская фирма, а в декабре эту сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.