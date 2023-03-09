Банк "Тинькофф" устроил встречу с клиентами на катке в Парке Горького

На катке в Парке Горького прошла встреча клиентов банка "Тинькофф", где гостей ждала обширная развлекательная программа. Они могли получить стопроцентный кешбэк за покупки еды и напитков на сумму до 1 тысячи рублей.

В январе 2023 года "Тинькофф" провел первый в России IT-каток, в котором приняли участие более трех тысяч специалистов из ведущих российских IT-компаний. Учитывая этот успешный опыт, компания решила провести мероприятие на льду и для своих клиентов.

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