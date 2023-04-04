Открытие бывших магазинов Zara в Москве и регионах ожидается в апреле

На Кузнецком мосту поменяли вывески на месте бывшей Zara, теперь магазин будет называться Maag. Открыть его планируют в апреле.

Inditex Group, которой принадлежит Zara, приостановила операционную деятельность в России в марте 2022 года, а осенью договорилась о продаже бизнеса ближневосточной компании Daher Group. Предположительно, в магазинах могут начать продавать вещи из коллекций брендов Inditex, созданных специально для российского рынка, а также одежду других марок. Цены планируют сохранить на прежнем уровне.

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