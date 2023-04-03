Собянин рассказал, как Москва помогает столичному бизнесу расширять экспорт

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Для столичных компаний в Москве проходят акселерационные программы, которые помогают бизнесу выходить на новые рынки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"90% московских компаний заключили экспортные контракты после прохождения акселерационных программ. Их проводит с партнерами Московский экспортный центр", – написал мэр.

Он отметил, что участникам программ рассказывают, как презентовать свои продукты за рубежом, составлять план выхода на иностранном рынке. По итогам таких акселераторов предприятия города заключили контракты на сумму более 2 миллиардов рублей.

Так, например, компания Recfaces, занимающаяся созданием систем биометрической идентификации, вышла на индийский рынок. До этого ее наработки использовали в аэропорту Кении и в метро Таиланда. Между тем компания "Монтранс", создавшая систему контроля за состоянием водителей, наладила поставки в Армению.

В этом году в акселераторах могут принять участие порядка 150 компаний из Москвы, отмечает мэр. В настоящее время идет набор на программу "Экспортеры 2.0".

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году около 5 тысяч предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества. Она помогает компаниям оптимизировать бизнес-процессы и улучшить свои показатели, что способствует появлению новых рабочих мест, росту поступлений в бюджет, развитию рынка товаров и услуг.



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