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11:45

Транспорт

Автомобиль "Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин

Автомобиль "Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин

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Автомобиль "Москвич 3" можно будет купить в трейд-ин. Об этом сообщил производитель. Это значит, что будущие владельцы могут получить скидку при сдаче старой машины.

Акция будет действовать в апреле на автомобили с турбодвигателем 1,5 литра в комплектации "Стандарт". Сэкономить получится примерно 100 тысяч рублей. В трейд-ин возьмут старое транспортное средство любой марки. Главное, чтобы оно было в собственности не менее полугода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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