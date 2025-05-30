Москвичей предупредили о росте мошенничества при установке кондиционеров

С наступлением жары в столице вырос спрос на установку кондиционеров, вместе с ним активизировались и мошенники. Только за последнюю неделю в полицию поступило несколько заявлений от жителей, которые перечислили деньги за установку, но так и не дождались ни техники, ни мастеров.

Чаще всего обманщики размещают фальшивые объявления в соцсетях и онлайн-сервисах. Забрав предоплату, они исчезают. Эксперты рекомендуют обращаться только в проверенные магазины и сервисные центры, а также проверять юридические данные компании – они обязательно должны быть указаны на сайте.

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