Мошенники начали притворяться сотрудниками маркетплейсов

Мошенники стали выдавать себя за сотрудников маркетплейсов и курьерских служб. Они звонят и сообщают о якобы оплаченной посылке, которую осталось только получить. Для этого злоумышленники просят выбрать удобное время и сообщить специальный код.

На деле этот код нужен преступникам для получения доступа к учетной записи жертвы на сайте маркетплейса или подтверждения банковских операций. Если человек говорит, что не ждет доставку, мошенники угрожают выкинуть посылку или заблокировать учетную запись.

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