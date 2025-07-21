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21 июля, 07:30

Безопасность

Мошенники начали притворяться сотрудниками маркетплейсов

Мошенники начали притворяться сотрудниками маркетплейсов

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Мошенники стали выдавать себя за сотрудников маркетплейсов и курьерских служб. Они звонят и сообщают о якобы оплаченной посылке, которую осталось только получить. Для этого злоумышленники просят выбрать удобное время и сообщить специальный код.

На деле этот код нужен преступникам для получения доступа к учетной записи жертвы на сайте маркетплейса или подтверждения банковских операций. Если человек говорит, что не ждет доставку, мошенники угрожают выкинуть посылку или заблокировать учетную запись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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