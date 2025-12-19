В Москве мошенники начали использовать новую схему обмана у банкоматов

В Москве появилась новая схема мошенничества, которую преступники тестируют прямо у банкоматов. Аферист начинает операцию, например, пополнение счета, но специально не нажимает кнопку завершения или выхода.

Следующий клиент, подойдя к аппарату, видит на экране активное поле для внесения наличных и, не проверяя детали, закидывает свои деньги. Средства при этом уходят на счет злоумышленника или на оплату его операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.