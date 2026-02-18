Псевдотренеры по горным лыжам активизировались на Красной Поляне

Москвичи столкнулись с новой схемой мошенничества на Красной Поляне. В горах активизировались псевдотренеры, которые выдают себя за профессиональных инструкторов по лыжам и фрирайду. Они завлекают туристов низкими ценами на сайтах объявлений, но в итоге либо не приходят на занятия, либо проводят их без пользы.

Туристка из Москвы рассказала, что решила сэкономить и нашла инструктора на сайте объявлений. При звонке цена оказалась выше заявленной. По словам экспертов, псевдотренеры работают по отлаженной схеме в паре со спамерами. Одни делают рассылку с завлекающими ценниками, другие выходят на склон. Заработок делят в пропорции 70 на 30.

