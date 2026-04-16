В РФ мошенники начали обманывать пенсионеров, обещая персональные надбавки к пенсии

В РФ мошенники придумали новую схему с обманом пенсионеров, обещая им персональные надбавки к пенсии. Уловка является актуальной для апреля, так как в этом месяце происходит индексация выплат.

Аферисты звонят под видом сотрудников Социального фонда России и сообщают о "дополнительном перерасчете" или "персональной надбавке". Для получения выплаты они просят назвать данные карты или установить "приложение фонда", которое является вирусом.

На фоне этого специалисты напомнили, что индексация проводится автоматически и не требует заявлений или звонков.