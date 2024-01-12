Дептранс предупредил об опасности выхода на открытый лед

Прогулка по открытому льду, а также катание на коньках, лыжах и рыбалка на необорудованных площадках опасны, предупредил столичный Дептранс. В ведомстве напомнили, что безопасная толщина льда для одного человека составляет 7 сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров.

За безопасностью на воде круглосуточно следит речной ситуационный центр ЦОДД с помощью 300 камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.