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Новости

12 января, 19:15

Безопасность

Дептранс предупредил об опасности выхода на открытый лед

Дептранс предупредил об опасности выхода на открытый лед

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Столичные спасатели рассказали о правилах безопасности на зимней рыбалке

Спасатели рассказали зимним рыбакам о правилах безопасности на льду

Прогулка по открытому льду, а также катание на коньках, лыжах и рыбалка на необорудованных площадках опасны, предупредил столичный Дептранс. В ведомстве напомнили, что безопасная толщина льда для одного человека составляет 7 сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров.

За безопасностью на воде круглосуточно следит речной ситуационный центр ЦОДД с помощью 300 камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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