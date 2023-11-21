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21 ноября, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": конный полк столичной полиции провел ежедневную тренировку на манеже

"Безопасный город": конный полк столичной полиции провел ежедневную тренировку на манеже

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Конный полк полиции ГУ МВД России по Москве проходит тренировки на манеже первого оперативного полка каждый день.

Лошадей учат бесприкословно выполнять команды всадника, не бояться громких звуков, шумной толпы и даже огня.

Летом, когда в разгаре сезон шашлыков, кавалеристы следят в том числе и за тем, чтобы отдыхающие не устроили пожар в парке.

О том, как кавалеристы несут дежурство – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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