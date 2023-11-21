21 ноября, 21:35Безопасность
"Безопасный город": конный полк столичной полиции провел ежедневную тренировку на манеже
Конный полк полиции ГУ МВД России по Москве проходит тренировки на манеже первого оперативного полка каждый день.
Лошадей учат бесприкословно выполнять команды всадника, не бояться громких звуков, шумной толпы и даже огня.
Летом, когда в разгаре сезон шашлыков, кавалеристы следят в том числе и за тем, чтобы отдыхающие не устроили пожар в парке.
О том, как кавалеристы несут дежурство – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город