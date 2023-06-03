Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле открылся новый сезон развода пеших и конных караулов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"В этом сезоне выступать на Соборной площади будут юноши, призванные из 31 региона России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кировской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского краев, республики Татарстан и республики Чувашия", – рассказали в ФСО.

Обычно в торжественном церемониале в пешем карауле принимают участие три четверти военнослужащих-призывников. В этот раз – из 44 участников 42 человека проходят военную службу в Президентском полку.

В ФСО добавили, что подготовка к открытию нового сезона проходила в течение порядка 4 месяц в ежедневном режиме, исключением были выходные дни.

В основу программы церемониала вошли динамичные перестроения военных в разные фигуры, уверенное владение оружием, синхронное и четкое выполнение строевых приемов. Были продемонстрированы такие элементы, как квадрат", "крест", "ромб", "торт", "фейерверк", "снежинка", "шпалера", "реверс", "часы", "ручей", "расческа", "круг", "мерлон".

Вторая часть программы отведена под выступление военнослужащих кавалерийского почетного эскорта, которые показывают виды конного построения – "конная карусель", "восьмерка", "цепочка", "мельница" и приемы со штатным холодным оружием. Всего в мероприятии приняли участие 12 всадников на лошадях.

Выступление проходит под Президентский оркестр с аккомпанементом духового состава Президентского оркестра. Одним из самых торжественных моментов церемонии является вынос государственного флага России и знамени Президентского полка. Эта часть церемонии проходит под "Церемониальный встречный марш", который был написан дирижером Президентского оркестра полковником Евгением Никитиным.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует в этом году устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России.

Мероприятие не проводится последние три года. При этом в День России глава государства продолжает вручать государственные премии ее выдающимся гражданам. По словам советника президента Владимира Толстого, в этом году такая церемония с участием Путина состоится.

Первая в сезоне церемония развода караулов состоялась в Кремле