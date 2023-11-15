"Безопасный город": москвичам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности

Сотрудники Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Москве напомнили жителям столицы и ее гостям о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

С начала года таких профилактических бесед прошло больше двух миллионов раз. Специалисты объясняют, из-за чего может вспыхнуть пламя и как не допустить возгорания в квартире. Чтобы москвичи не забывали правильных советов, сотрудники МЧС раздают специальные памятки.

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