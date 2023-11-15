Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": москвичам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности

"Безопасный город": москвичам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе полицейских собак

"Безопасный город": москвичам показали работу сотрудников Росгвардии

Мошенники стали звонить гражданам РФ через интернет-площадки частных объявлений

"Мослекторий": Мария Соловьева – о раскрытии преступлений

Рейды на железнодорожных переездах проведут в столичном регионе до 20 ноября

Прокуратура Москвы назвала 10 самых распространенных уловок мошенников

Жителей столицы призвали остерегаться лжекоммунальщиков в ноябрьские выходные

Московским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на улицах зимой

Минобороны РФ показало кадры тренировки стратегических сил ядерного сдерживания

Сотрудники Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Москве напомнили жителям столицы и ее гостям о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

С начала года таких профилактических бесед прошло больше двух миллионов раз. Специалисты объясняют, из-за чего может вспыхнуть пламя и как не допустить возгорания в квартире. Чтобы москвичи не забывали правильных советов, сотрудники МЧС раздают специальные памятки.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика