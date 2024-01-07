Свыше 700 человек обеспечили безопасность в Рождество в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Более 700 добровольцев и сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы обеспечили пожарную безопасность во время рождественских богослужений более чем в 500 храмах и монастырях столицы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, пожарная безопасность всех связанных с Рождеством мероприятий была обеспечена в полном объеме. Никаких происшествий не произошло, добавил Бирюков.

Отмечается, что до 8 января включительно все городские службы работают в усиленном режиме. Также проводятся плановые работы по уборке улиц и дворов, вывозу мусора.

Всего в Москве дежурят порядка 1,5 тысячи спасателей. Помимо этого, проводится круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в преддверии Рождества икону Андрея Рублева "Троица" перевезли из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря в храм Христа Спасителя. Там же патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел рождественские богослужения.

Рождественские службы провели во всех столичных православных церквях