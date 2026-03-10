Роскомнадзор предупредил москвичей о фальшивых письмах с требованием отказаться от VPN

Мошенники стали рассылать москвичам поддельные письма от имени Роскомнадзора, предупредили в ведомстве.

В сообщении от аферистов говорится о якобы введенном запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Письма оформлены как официальные документы Роскомнадзора и даже содержат данные о сертифицированной электронной подписи сотрудника. Для рассылки фейковых писем аферисты используют почтовый адрес rsockanc56@mail.ru.

