В Москве активизировались мошенники, рассылающие сообщения с фотографиями знакомых

В Москве зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Жителям столицы присылают СМС или сообщения в мессенджерах с их собственными фотографиями, якобы от знакомых.

Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, чтобы посмотреть "совместный снимок", способный заразить телефон. Правоохранительные органы предупреждают горожан о необходимости проявлять бдительность.

