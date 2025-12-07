07 декабря, 09:30Безопасность
В Москве активизировались мошенники, рассылающие сообщения с фотографиями знакомых
В Москве зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Жителям столицы присылают СМС или сообщения в мессенджерах с их собственными фотографиями, якобы от знакомых.
Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, чтобы посмотреть "совместный снимок", способный заразить телефон. Правоохранительные органы предупреждают горожан о необходимости проявлять бдительность.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.