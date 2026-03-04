В "Перезвони сам" напомнили, как не попасться на уловки мошенников перед 8 Марта

Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали, как не попасться на схемы обмана в преддверии 8 Марта. В первую очередь не нужно открывать ссылки, которые приходят с неизвестных номеров или размещены в Сети, даже если там предлагают товары по очень выгодным ценам.

Ни в коем случае нельзя называть звонящим коды из СМС-сообщений для подтверждения доставки подарка. Это приведет к тому, что мошенники получат доступ к личным данным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.