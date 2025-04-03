В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой. Там сообщили, что ее следует отнести в банк, а искать владельца через соцсети и мессенджеры небезопасно.

Данные, указанные на карте, – конфиденциальная информация, она может попасть в руки мошенников. Также не нужно хранить карту у себя и тем более пользоваться ей.

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