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03 апреля, 07:15

Безопасность

В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой

В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой

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В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой. Там сообщили, что ее следует отнести в банк, а искать владельца через соцсети и мессенджеры небезопасно.

Данные, указанные на карте, – конфиденциальная информация, она может попасть в руки мошенников. Также не нужно хранить карту у себя и тем более пользоваться ей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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