Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 23:00

Безопасность

Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях в городе

Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях в городе

В России вступила в силу обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров

"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность на столичных линейках

Новые правила снятия наличных начали действовать с 1 сентября

Банки РФ ввели период охлаждения перед выдачей кредитов

Новости дня: более 50 школ открылись после реконструкции в Москве 1 сентября

В Москве прошел рейд "СИМ. Велосипедист"

Рейд по проверке водителей СИМ и велосипедов пройдет в Москве 30 и 31 августа

Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать систему автомобиля

Из Ладожского озера подняли больше 3,5 тонн боеприпасов времен ВОВ

"Московская безопасность" объединяет функции по обеспечению порядка, безопасности и оказанию помощи на массовых мероприятиях столицы. Узнать сотрудников можно по синей форме – они дежурят на городских праздниках, концертах и форумах, а также патрулируют районы Москвы.

Сотрудники организации проходят подготовку по оказанию первой помощи и действиям в экстремальных ситуациях. Многие из них имеют боевой опыт, полученный на СВО, и теперь передают знания новым коллегам. В структуре работают более 20 ветеранов, часть из которых уже заняла руководящие должности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьгородвидеоАнна МакароваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика