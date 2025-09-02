Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях в городе

"Московская безопасность" объединяет функции по обеспечению порядка, безопасности и оказанию помощи на массовых мероприятиях столицы. Узнать сотрудников можно по синей форме – они дежурят на городских праздниках, концертах и форумах, а также патрулируют районы Москвы.

Сотрудники организации проходят подготовку по оказанию первой помощи и действиям в экстремальных ситуациях. Многие из них имеют боевой опыт, полученный на СВО, и теперь передают знания новым коллегам. В структуре работают более 20 ветеранов, часть из которых уже заняла руководящие должности.

