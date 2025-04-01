В МВД раскрыли новую схему обмана со сборами средств на лечение

В МВД рассказали о новой схеме обмана. Мошенники публикуют истории о людях с тяжелыми заболеваниями и собирают средства на лечение, заранее зная, что помочь уже невозможно. После смерти человека все публикации удаляются, а деньги остаются у злоумышленников.

По словам экспертов, доказать факт преступления в таких случаях практически невозможно. При этом мошенники все чаще прикрываются ссылками на реальные законы и официальные документы, чтобы вызвать доверие.

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