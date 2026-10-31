В Мытищинском театре "ФЭСТ" представили спектакль "Нашествие" по пьесе Леонида Леонова.

Режиссером постановки выступил Денис Малютин. Действие разворачивается в Подмосковье во время Великой Отечественной войны и рассказывает о семейных отношениях на фоне борьбы за свободу Родины.

Как отметил режиссер, в основе спектакля лежит семейная драма, а военные события становятся ее историческим контекстом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.