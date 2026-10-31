В Театре сатиры отмечают столетие со дня рождения артиста Спартака Мишулина

В Театре сатиры отмечают столетие со дня рождения народного артиста РСФСР Спартака Мишулина. В фойе открылась выставка, посвященная творческому пути артиста. Зрители могут поближе узнать его биографию.

На экспозиции представлены архивные материалы и сценические факты из жизни Мишулина. В Театре Сатиры он исполнил более 35 ролей. Самой знаковой в его судьбе стала роль Карлсона в легендарной постановке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

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