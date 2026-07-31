Стадиону "Лужники" исполняется 70 лет 31 июля. На протяжении всего этого времени в чаше легендарного стадиона проходили важнейшие спортивные и культурные события, ставились рекорды, выступали мировые музыкальные звезды, организовывались чемпионаты, зажигался олимпийский огонь. Именно отсюда в 1980 году в небо улетал олимпийский мишка.

В честь праздника на Центральной площади с фонтаном покажут праздничный 3D-мэппинг на Большой спортивной арене.

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