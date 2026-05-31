Новости мира: метеорит взорвался в небе над северо-востоком США

Метеорит взорвался в небе над северо-востоком США. Жители Бостона увидели яркую вспышку в небе и почувствовали вибрацию. Некоторые утверждают, что их дома тряслись. Сначала болид приняли за ракету, но позже в NASA подтвердили, что это природное явление.

Количество погибших в результате аварии с автобусом на юго-западе Турции увеличилось до восьми человек. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир – Анталья, столкнулся с дорожным ограждением, а затем загорелся. Еще 33 человека пострадали, их доставили в ближайшие больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.