Около 100 судей задействованы на соревнованиях по теннису в "Лужниках"

Почти 7 тысяч спортсменов, 200 игровых столов и около 100 судей участвуют в фестивале настольного тенниса в "Лужниках". Организаторы хотят поставить мировой рекорд по масштабности соревнований. Турниры проходят в трех категориях: детский, любительский и ветеранский.

Заместитель главного судьи турнира Алексей Герасимов сообщил, что участник вылетает после первого поражения по олимпийской системе. Встречи проходят на большинство из трех партий до двух выигрышных партий и играются до одиннадцати очков.

