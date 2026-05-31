Более 200 игр собрали в зоне ретрогейминга на площади Революции

Более 200 игр собрано в зоне ретрогейминга на площади Революции в рамках проекта "Лето в Москве". Гости могут погрузиться в атмосферу 90-х годов и вспомнить легендарные видеоигры. Любителей ностальгии ждут "Марио", "Соник", "Черепашки Ниндзя" и герои Mortal Kombat.

На Sega доступны "Алладин", "Соник" и "Соник Второй". Также есть два телевизора, на которые можно поиграть в восьмибитные игры. Участник ретрогейминга отметил, что телевизоры с электронно-лучевыми трубками уже не выпускают, а играть можно абсолютно бесплатно.

