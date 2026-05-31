Бассейны под открытым небом откроются в Москве с 1 июня

С 1 июня в Москве для посещения откроются бассейны под открытым небом. Всего в этом сезоне будет 25 мест для плавания, включая 13 зон в столичных парках и 12 зон на фестивальных площадках "Московских сезонов".

Вода в бассейнах проходит многоступенчатую фильтрацию и регулярный лабораторный контроль. За безопасность посетителей будут отвечать спасатели, медики и администраторы. Купить билеты можно через сервис "Мосбилет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.