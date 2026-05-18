18 мая, 14:11

Город

Студенты столичных колледжей присоединились к созданию исцеляющей среды в медучреждениях

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Студенты московских колледжей присоединились к созданию исцеляющей среды в медучреждениях. При их участии на территории нескольких больниц и поликлиник появились новые цветочные композиции, арт-объекты и зоны отдыха, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня медицина – это не только профессионализм врачей и современные технологии, но и сама атмосфера пространства, в которой человек проходит диагностику или лечение. Среда, организованная определенным образом, снижает тревогу, помогает пациенту чувствовать себя увереннее и настроиться на позитивный лад", – указала она.

Ребята оформляли фасады зданий и прилегающие территории, работали с растениями, металлом и тканью. Эстетичные декоративные инсталляции студенты создавали под руководством наставников. Для них это, как отметила Ракова, стало реальной практикой, а для москвичей – дополнительным поводом заглянуть в медучреждение и проверить свое здоровье.

К примеру, в центре столицы, в филиале поликлиники № 5 на улице Большой Бронной, появился сад ландышей. В Филатовской больнице композиция с жирафами дополнилась фигурами малышей и бабочек. На территории больницы № 1 имени Н. И. Пирогова экспозиция "Кони" была расширена колосьями пшеницы и огромными яблоками.

Также в новом комплексе больницы святого Владимира у разноцветных медведей появилась новая летняя композиция. Будущие мастера садово-паркового и ландшафтного строительства из колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 озеленили веранды филиала № 1 поликлиники № 5 на Большой Бронной. Следуя дендроплану, студенты составили композицию из цветущих растений в бетонных и плетеных кашпо.

Кроме того, студенты украсили цветочными композициями сквер и ретроавтомобиль "Победа". Студенты-автомеханики из Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева восстановили автомобиль и оклеили его пленкой в ярких весенних тонах. Также они изготовили специальную металлоконструкцию и установили ее на крыше автомобиля, чтобы закрепить цветы.

Будущие сварщики из Московского технологического колледжа имени Лихачева и образовательного комплекса градостроительства "Столица" подготовили декоративные металлоконструкции для поддержки флористических композиций на территории, прилегающей к клинической больнице № 1. А мастера садово-паркового и ландшафтного строительства из колледжа № 26 разместили там же декоративные колосья, помогли выровнять грунт и разбить газон. Вместе с тем они раскрасили яркой краской арт-объект в виде больших красных яблок.

В свою очередь, студенты Московского государственного образовательного комплекса и политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова, чтобы порадовать юных пациентов в детской клинической больнице святого Владимира, разработали технологию изготовления ярких стационарных вертушек на токарных и фрезерных станках. Ребята собрали 100 таких устройств и установили их на заборе больницы. Одновременно с этим студенты из технологического колледжа № 21 помогли создать мурал на строительном заборе рядом с новым корпусом учреждения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда. Изюминкой сооружения станет красный многослойный фасад – его сложная форма с выступающими эркерами поможет улавливать прямой солнечный свет.

