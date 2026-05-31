Роспотребнадзор начал проверку японского ресторана на юге Москвы после отравления

Роспотребнадзор проверяет японский ресторан на юге Москвы после публикаций в СМИ о массовом отравлении роллами. Сообщается, что компания заказала роллы, а наутро все проснулись с симптомами сильного отравления. Восьмилетняя девочка попала в больницу.

В ведомстве сообщили, что специалисты изучили данные автоматизированной системы регистрации инфекционных заболеваний и не обнаружили сведений об упомянутом случае. Роспотребнадзор начал комплекс противоэпидемических мероприятий. Организовано обследование сотрудников данного предприятия общественного питания.

