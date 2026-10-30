30 октября, 19:30Политика
Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершается. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, автобусы с эвакуированными жителями направляются в Россию и на Украину.
Режим тишины в районе Алешек начал действовать 27 октября. В организации гуманитарной миссии участвовала в том числе команда первой леди США Мелании Трамп.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.