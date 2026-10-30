Эксперт рассказал об особенностях реставрации храма Христа Спасителя

При реставрации храма Христа Спасителя специалисты опирались на архивные сведения о первоначальном облике здания, снесенного в 1930-е годы. Об этом рассказал доктор технических наук, профессор, заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

Для позолоты куполов использовали специальное металлическое покрытие. Внешний вид храма удалось приблизить к тому, который он имел до сноса.

Реставрация продолжалась три года. В работах участвовали более 500 специалистов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.