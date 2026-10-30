Число пассажиров во Внуково уменьшилось на 20% после снятия ограничений

Число пассажиров в терминале А аэропорта Внуково сократилось примерно на 20% по сравнению с утренними пиковыми показателями. После снятия ограничений на полеты воздушная гавань уже обслужила более 50 рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Столичная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. По данным Росавиации, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский открыты на прием и выпуск самолетов.

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