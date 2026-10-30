Москвичей предупредили о возможных затруднениях движения на радиальных трассах

Вечером 30 октября в Москве возможны затруднения движения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе Владимирского путепровода, а также аварии на магистралях при выезде из города.

ЦОДД рекомендует автомобилистам отправляться в путь после 19:00 или воспользоваться общественным транспортом. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.