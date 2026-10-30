Криптобиржа Binance оценила ущерб от взлома более чем в 6 млрд долларов

Крупнейшая криптобиржа Binance оценила общий ущерб от хакерской атаки более чем в 6,3 миллиарда долларов. При этом компании удалось заморозить около 3 миллиардов долларов из затронутых активов.

Причиной инцидента могла стать компрометация ноутбука одного из инженеров. Это позволило хакерам получить доступ к закрытым данным и провести несанкционированные транзакции для вывода средств.

После взлома криптобиржа приостановила операции по вводу и выводу средств. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.