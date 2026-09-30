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30 сентября, 23:45

Культура

"Призраки Марса" вернулись на сцену Театра имени Н. В. Гоголя

"Призраки Марса" вернулись на сцену Театра имени Н. В. Гоголя

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Театр имени Н. В. Гоголя отправил в новый сезон один из самых экспериментальных своих спектаклей – "Призраки Марса". Постановка Кирилла Ковбаса по мотивам произведений Рэя Брэдбери идет на Малой сцене в формате космического триллера.

История о попытке человечества понять инопланетян становится поводом взглянуть на самого себя и задуматься, способен ли человек изменить свою жизнь, если получит такой шанс. В спектакле также поднимается тема любви, которая, по словам исполнительницы роли Лили Ольги Добриной, проходит через всю постановку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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